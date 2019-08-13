統振Q2銷歐E-Bike電池高速成長帶動轉盈 Q3能見度佳

整車廠巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 銷歐電動自行車出貨量倍增，統振 (6170-TW) 今年以來出貨到歐盟的電動自行車電池組等產品，也展現高成長力道，今日公布財報，第 2 季毛利率攀升到 15% 之上，較去年同期轉盈，稅後純益 1693 萬元，季增 64.67%，每股純益 0.19 元；上半年稅後純益 2720 萬元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 0.3 元。

統振第 2 季以來，單月營收都維持在 3 億元以上，第 2 季營收 9.39 億元，毛利率提升到 15.14%，季增 1.12 個百分點，年增 1.06 個百分點，稅後純益為 1693 萬元，季增 64.67%，較去年同期大幅轉虧為盈，單季每股純益為 0.19 元。

統振第 2 季高營收規模加上優化的產品組合，毛利率 15.14%，創 11 年來的單季新高水準。

統振上半年營收為 17.75 億元，毛利率為 14.61%，年增 0.37 個百分點，稅後純益為 2720 萬元，較去年同期稅後虧損 180 萬元轉虧為盈，每股純益 0.3 元。

統振在電動自行車電池熱銷下，7 月營收 3.4 億元，創 4 年新高，其中電能事業營收 1.8 億元，較 6 月成長 6%，較去年同月 9000 萬元，也是倍數成長。

由統振財報來看，電動自行車電池子公司統達，供應電動自行車廠產品數量明顯攀升，去年第 4 季轉虧為盈，今年第 1 季仍獲利，第 2 季起持續大量出貨，並可維持獲利。

而依照統振的接單來看，第 3 季能源事業部門，每月營收都將維持在 1.8-2 億元水準，顯示出貨量增加，有助毛利率的穩定向上。