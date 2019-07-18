看好美利達輸歐E-Bike高成長 美系外資調高目標價至220元

電動自行車 (E-Bike) 銷歐今年來持續熱賣、亞系券商看好台灣自行車廠巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) ，將搭上電動自行車這股熱潮，啟動初評並給予買進評等，美系券商最新報告也跟上此熱度，對美利達評等為買進，並將目標價由 206 元調高至 220 元，調幅為 6.8%。

亞系券商認為，美利達品牌力強，預期 2019-2021 年美利達電動自行車出貨增速可達 30-47%，美利達在未來的電動車市場市占率可望衝高，2021 年估電動自行車貢獻美利達總營收將達 35%，美利達透過創新研發支撐傳統車業務，中階和高階車款也有擴大市占空間。

美利達第 2 季營收出爐後，美系外資報告指出，營收強勁主要是美利達 4 月起新款車種上市，明顯提升銷售單價，同時預估美利達第 2 季每股純益達 2.02 元，較原預估的每股純益 1.91 元提升，也優於第 1 季 1.6 元。

同時，外資也估，美利達 2019 年全年每股純益可達 8.37 元，2020 年為 9.59 元，到 2021 年則跳高到 11.26 元。

台灣自行車廠商為避開美中貿易戰與歐盟祭出的高關稅衝擊，紛紛將電動自行車從中國移回台灣生產，轉單效益持續發酵，據出口統計資料顯示，今年 1-5 月台電動自行車出口量逼近 23.4 萬台、年增率高達 1.11 倍；出口值達 3.12 億美元，年增率也達 1.03 倍。