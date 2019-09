中石化保守看Q3 下半年拚持平上半年

AN

中石化 (1314-TW) 財務副總陳穎俊今 (10) 日表示,由於 AN 與 CPL 營運持續低迷,對第 3 季展望保守看待,下半年拚持平上半年水準。資產開發方面,緬甸仰光的住商混合新建案,目前建設進度優於先前計畫,預計明年第 2 季完成,越南資產開發目前目標瞄準胡志明市。

展望第 3 季,陳穎俊指出,6 至 8 月因歲修因素影響,產能稼動率平均約 7 成,但 9 月 AN 產能稼動率可望回到 8 成以上,近來 AN 報價雖有回升,但下游需求還未浮現,目前 AN 業務還是處於獲利狀態,惟利差表現不如先前佳。

CPL 方面,陳穎俊表示,營運相對 AN 具挑戰,9 月力拚損益兩平,目前採取以量制價的方式,盼能推升營運動能。整體而言,由於 AN 與 CPL 營運持續低迷,對第 3 季展望保守看待,下半年拚持平上半年水準。

資產開發方面,陳穎俊表示,緬甸仰光的住商混合新建案,目前建設進度優於先前計畫,預計明年第 2 季完成,越南資產開發將瞄準胡志明市,至於高雄土地開發部分,今年第 4 季將會重劃完成。

中石化總經理余建松日前在法說會上,提出未來 5 年方向,為降低中國 CPL 與 AN 產能擴充帶來的價格壓力,將努力調整營業比重,將 CPL / 尼龍、AN 從現階段超過 9 成的比重降至 1/3,其他包括特化產品 / 新材料、土地開發也各占 1/3,以降低石化業景氣波動的風險。