中石化保守看Q3 下半年拚持平上半年

中石化 (1314-TW) 財務副總陳穎俊今 (10) 日表示，由於 AN 與 CPL 營運持續低迷，對第 3 季展望保守看待，下半年拚持平上半年水準。資產開發方面，緬甸仰光的住商混合新建案，目前建設進度優於先前計畫，預計明年第 2 季完成，越南資產開發目前目標瞄準胡志明市。

展望第 3 季，陳穎俊指出，6 至 8 月因歲修因素影響，產能稼動率平均約 7 成，但 9 月 AN 產能稼動率可望回到 8 成以上，近來 AN 報價雖有回升，但下游需求還未浮現，目前 AN 業務還是處於獲利狀態，惟利差表現不如先前佳。

CPL 方面，陳穎俊表示，營運相對 AN 具挑戰，9 月力拚損益兩平，目前採取以量制價的方式，盼能推升營運動能。整體而言，由於 AN 與 CPL 營運持續低迷，對第 3 季展望保守看待，下半年拚持平上半年水準。

資產開發方面，陳穎俊表示，緬甸仰光的住商混合新建案，目前建設進度優於先前計畫，預計明年第 2 季完成，越南資產開發將瞄準胡志明市，至於高雄土地開發部分，今年第 4 季將會重劃完成。

中石化總經理余建松日前在法說會上，提出未來 5 年方向，為降低中國 CPL 與 AN 產能擴充帶來的價格壓力，將努力調整營業比重，將 CPL / 尼龍、AN 從現階段超過 9 成的比重降至 1/3，其他包括特化產品 / 新材料、土地開發也各占 1/3，以降低石化業景氣波動的風險。