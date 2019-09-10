中國汽車銷售遇冷風 金九銀十能期待？

中國乘聯會公布最新數據顯示，8 月份中國小客車市場銷售 156.4 萬輛，年減 9.9%，跌幅略為縮小；月增 5.4%，月增率創下歷史新低。今年 1～8 月狹義小客車銷售量 1300 萬輛，年減 8.9%。

中國乘聯會指出，8 月份小客車零售月增長 5.4%，創下新低，反映第二季中國車廠為因應新的排放標準大力清庫存後所帶來的效應。同時，受高溫和極端氣候 (颱風) 等多重因素影響，消費者買車意願不高。

至於，8 月份新能源車銷售量達 7.1 萬輛，年減 15.5%，月增 6%。1 月～8 月新能源車銷售 71.4 萬輛，年增 41.7%。

業內指出，今年中國政府於 6 月底補貼開始減少，使得銷售成本大幅上漲，產銷各環節很難快速因應這樣的成本變化。

不過今年中國車市低迷，已引起政府關注。近期中國政府推出多項政策目的在刺激中國汽車消費。有專家表示，後續可能有更多地方城市公布新的汽車消費的刺激政策。

但汽車領頭羊北、上、廣、深等四大一線城市，其限購政策是否能鬆綁，將是今年第四季中國車市發展的重要關鍵。

對於 9 月車市展望，中國乘聯會表示，隨著成都車展的開幕，各品牌主推新排放標準的車型，配合車展氣氛，有機會見到 9 月份汽車銷售量出現回溫。

資料來源: 中國汽車流通協會, 汽車消費指數變化趨勢

此外，8 月下旬終端零售的逐步恢復，加上 9 月有開學季、中秋長假等因素，有機會進一步拉動消費者買車的情緒，金九銀十季節效應依然可以期待。



新能源產品方面，隨著舊款新能源車清庫退出市場，新出的電動車性能普遍有所提升，在性價比大幅成長下，預計新能源車在經歷短期下滑後有機會逐漸恢復增長。