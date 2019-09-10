[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 精確 新昕纖 合世 光隆 易威 晟楠 元大美債7-10 淳紳 韋僑 進階 天良 大略-KY 元大美債1-3 統新 久陽 強生 南璋 寬魚國際 群益15年IG科技債 凱柏實業 東林 其祥-KY 勝昱 太普高 群益10年IG金融債 類比科 欣厚-KY 德麥 萬國通 國泰5Y+新興債 利機 友銓 中華食 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 天揚 倉和 世坤 精確 富邦全球高收債 系微 三圓 萬國通 宏易 富邦中政債0-1 茂迪 雙喜 聚紡 唐鋒 FH中國政策債 沛亨 力泰 公準 聯光通 凱基中國債3-10 晶焱 理銘 彬台 通訊-KY 凱基新興債10+ 精測 亞都 健信 榮群 凱基科技債10+ 倉和 老爺知 永彰 新零售 群益AAA-AA公司債 易飛網 東凌-KY 至興 恩得利 群益15年IG公用債 邁達康 大詠城 李洲 群益15年EM主權債 綠河-KY 萬在 凱柏實業 FH能源債 欣泰 健椿 元炬 FH製藥債 百德 及成 FH新興企業債 唐鋒 和進 群益中國政金債 福盈科 耀勝 FH20年美債 大恭 倚強 FH中國信用債 永純 錦明 中信優先金融債 康聯訊 鑫創 凱基AAA至A公司債 台聯電 宇環 凱基金融債20+ 韋僑 廣寰科 凱基美債25+ 威潤 點晶 國泰A級金融債 創威 斐成 富邦中國投等債 晉椿 泰谷 富邦金融投等債 久陽 典範 元大10年IG銀行債 松和 益通 FH公司債A3 新零售 振維 FH次順位IG金融債 李洲 迎輝 FH美元信用債1-5Y 元炬 重鵬 群益A級公司債 及成 研勤 群益AAA-A醫療債 新洲 欣厚-KY 中信美國公債20年 耀勝 兆遠 中信中國債7-10 倚強 寶得利 中信中國美元IG債 至寶電 太欣 B新光美債1-3 宇環 系統電 B新光美債20+ 廣寰科 天剛 第一金美債20+ 杭特 世紀 第一金金融債 10+ 雙鴻 華容 第一金科技債 10+ 幸康 建榮 永豐10年A公司債 泰谷 立衛 永豐15年金融債 熱映 天揚 永豐7-10年中國債 哲固 鈺創 凱基IG精選15+ 力致 佳總 凱基AAA-AA公司債 森寶 合正 台新美元銀行債 昇達科 金利 台新中國政策債 矽瑪 寶聯通 新光15年IG金融債 先益 凱鈺 富邦新興投等債 泓格 德宏 富邦歐洲銀行債 博磊 合邦 中信新興亞洲債 東林 萬旭 中信EM主權債0-5 盈正 久正 合世 晟楠 上揚 易威 艾恩特 全譜 天良 精聯 易通展 南璋 德微 茂迪 勝昱 數字 元隆 萬國通 世紀 沛亨 飛寶企業 友銓 九暘 精確 立衛 凱碩 宏易 合正 全達 唐鋒 凱鈺 奧斯特 聯光通 通泰 保銳 通訊-KY 合邦 越峰 榮群 亞元 商丞 新零售 順發 英格爾 恩得利 欣技 士開 李洲 亞通 昇益 凱柏實業 全譜 志嘉 元炬 臺龍 富裔 及成 元隆 燦星旅 和進 廣錠 富驛-KY 耀勝 光菱 劍湖山 倚強 奧斯特 德記 錦明 三圓 泰偉 鑫創 三豐 華義 宇環 雙喜 昇華 廣寰科 力泰 得利影 點晶 理銘 鼎創達 斐成 惠普 台境 泰谷 安心 愛地雅 典範 燦星旅 邦泰 益通 富驛-KY 振維 亞都 迎輝 老爺知 重鵬 滿心 研勤 東凌-KY 欣厚-KY 紅馬-KY 兆遠 德記 寶得利 弘帆 太欣 大展證 系統電 誠品生活 天剛 華義 世紀 得利影 華容 時報 建榮 旭然 立衛 鼎創達 天揚 益張 鈺創 捷必勝-KY 佳總 旭源 合正 紅木-KY 金利 綠河-KY 寶聯通 花王 凱鈺 欣雄 德宏 欣泰 通泰 合騏 合邦 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰