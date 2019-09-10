外觀沒突破 蘋果新機未推出先被看衰

天風國際分析師郭明錤在最新報告中指出，蘋果新 iPhone 因缺乏創新的銷售賣點，預估即將推出的 3 款新 iPhone 在 19H2 出貨量年減約 5%～10%，達 6500 萬～7000 萬支。

但因舊款 iPhone 降價後可望帶動需求，預期 2019 年 iPhone 出貨量可達約 1 億 8000 萬支。

意外的是早先郭明錤指出新款 iPhone 有機會支援 Apple Pencil 輸入。但在這份最新的報告中郭明錤修正先前預估並指出，因充電效率可能無法達到 Apple 要求標準，所以新款 iPhone 可能不支援雙向無線充電。

報告重點：

新款 iPhone 不支援 Apple Pencil 輸入。

新款 iPhone 依舊為 Lightning 接頭，非 USB-C。

新款 iPhone 外觀設計與瀏海設計不變，但多出新色可供選擇。

6.5 吋與 5.8 吋 OLED iPhone 將搭載三鏡頭。

3 款 iPhone 均配備 UWB，可用於室內導航與物件追踪。

市場認為即將發表的 2019 款 iPhone 將會搭配更快的處理器，同時推出最新的 iOS 操作系統，並可能增加綠色、紫色等外觀顏色，同時改善人臉識別系統等。

(圖片: AFP)

根據知情人士透露表示，今年 iPhone 最大變化將是 Pro 機型背面將增加第三顆鏡頭，R 機型增加第二顆鏡頭，同時改善暗光拍攝功能。

但外型上今年新 iPhone 恐怕不會有太大改變，如果屬實，這已經是連續第三年 iPhone 採用相同的外觀設計。

而在這些預料中的升級已無法讓華爾街感到新奇。有部份分析師甚至預測，即將推出的 iPhone 可能會使人感到無趣。

相比之下，蘋果的競爭對手都在大幅升級其手機外觀設計，例如三星 Galaxy Note10 幾乎搭載真正的全螢幕，一加的 OnePlus 7 Pro 採用彈出式鏡頭。

市場研究公司 Technalysis 分析師 Bob O'Donnell 表示，在整體創新上，蘋果正進一步落後於許多競爭對手，即便是在智慧手機產業整體面臨失速的時代。消費者口味越來越重，蘋果新機可能很難使多數消費者感到激動。