〈友達人事異動〉柯富仁接任總經理暨營運長 將有三大目標

面板大廠友達 (2409-TW) 9 日發布重訊宣布高階人事異動，經董事會決議，將由元太 (8069-TW) 柯富仁擔任新任總經理暨營運長，友達表示，此次調整將集團面板產業鏈資源整合布局，有助擴大出海口，柯富仁也將迎接友達未來 3 面向布局與目標，包含面板本業、場域經濟及新事業。

友達表示，未來將朝 3 個面向持續發展布局，第一，維持面板本業優勢，在技術創新方面朝向高值化、差異化發展，推動 LCD 更多元化的應用，並加速 Mini LED、Micro LED 新技術應用開發；第二，拓展面板出海口，強化場域經濟應用，瞄準物聯網、智慧零售、醫療、教育、車載等，提供軟硬整合的解決方案。

第三個方向是新事業，友達表示，除固守面板本業，新事業群有大健康、智能製造、智慧零售、循環經濟等 4 大方向。

友達表示，柯富仁接任總經理暨營運長一職，除面對 3 大未來方向，也負責營運 4 大重心，包含技術研發、拓展業務市場、全球製造布局、供應鏈，友達強調，業務內容並無調整。

友達表示，柯富仁為交通大學光電所博士，在面板產業累積 20 年完整且豐富的資歷，2000 年就加入友達光電技術部門，2007 年擔任電視顯示器事業單位協理，2010 年升任電視事業群副總經理，期間深耕全球電視品牌客戶，拓展中國市場，2011 年更擔任策略規劃總處副總經理，在元太擔任董事長期間，也聚焦電子紙新技術開發。