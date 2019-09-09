散熱廠8月營運發威 超眾創同期新高 動力-KY雙成長

散熱廠超眾 (6230-TW) 及動力 - KY(6591-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收，超眾營收 7.7 億元，創同期新高，月增 13.43%，年增 10.99%；動力 - KY 營收 1.21 億元，月增 35.32%，年增 57.5%。

超眾受惠手機、網通、伺服器客戶陸續推出新品，8 月營收 7.7 億元，月增 13.43%，年增 10.99%；累積前 8 個月營收 55 億元，年增 12.87%。

展望下半年，超眾預期，進入下半年傳統出貨旺季，加上手機步入拉貨高峰期，業績不看淡，法人預期，手機下半年營收，可望達雙位數成長，筆電則因上半年客戶提前拉貨，第 3 季將小幅衰退，不過整體需求帶動下，下半年營運可期。

動力 - KY 受惠超微及輝達新晶片拉貨帶動，加上英特爾 CPU 缺貨問題排除，8 月營收 1.21 億元，月增 35.32%，年增 57.5%；累積前 8 個月營收 7.03 億元，年減 17.99%。

展望後市，動力表示，下半年傳統出貨旺季，加上市場對新顯卡評價正面，電競及利基型散熱風扇出貨量已逐漸成長，法人表示，利多激勵下，營運有望逐季升溫，下半年優於上半年。

此外，動力研發全球首個 AI 智能風扇，目前正進行終端產品認證，預計第 4 季可進入試產，明年 AI 智能風扇用在電競、高效能計算系統 (HPC) 及家電，且整體出貨量可望明顯提升。