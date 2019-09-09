〈進出口統計〉對美出口值年增逾2成飆歷史新高 對中出口轉正終止連9黑

受惠 5G 設備與晶片需求回溫，我對中國與香港單月出口值達 118.5 億美元，創歷年同月新高，揮別連 9 個月走跌轉向正成長，美中貿易戰持續延燒下，我對美出口值 40.8 億美元創歷史新高，年增幅逾 2 成。

美中貿易戰引發企業陸續撤離中國市場，我對中國出口值過去 9 個月連續下跌，對美出口則持續攀升，但在高階智慧型手機推升下，帶動晶片與 5G 設備需求升溫，扭轉我對中國出口連 9 黑的命運。

根據財政部統計，8 月我對中國與香港出口值共 118.5 億美元，較去年同期增加 1.1%，其中電子零組件與資通視聽設備分別較去年增加 8.9%、8.3%，但化學品出口值年減近 3 成，塑橡膠與機械分別年減 14.5%、16.2%。

財政部統計處處長蔡美娜說，對中國出口由負轉正主要與高階智慧型手機有關，但是否為曇花一現或是轉正的起點，有待觀察。

事實上，我對美國、中國與東協地區出口 8 月皆同步轉正，其中對美國出口 40.8 億美元創下歷史新高，年增幅 22.8%，其中資通視聽設備年增幅 85.4%、電機製品年增 2 成。

另外，我出口至日本與東協市場也同步成長，其中對日本出口值共 19.8 億美元，創歷年同月新高、年增幅 7%；對東協出口值 47.7 億美元、年增幅 0.7%。

至於對歐洲出口值共 26 億美元，較去年同期減少 2.2%，其中電子零組件減少 10.8%、基本金屬與製品年減 7.3%。

蔡美娜表示，除歐洲市場因景氣走弱導致出口值衰退外，我對美、中、日、東協等市場出口同步呈現正成長，其中對美國出口增幅逾 2 成，為連續兩個月站上歷史新高水準，至於中國、日本則中度成長，中國更是止跌回升轉為正成長。