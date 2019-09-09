市場需求明確 旭然8月營收創今年新高 接單排到11月

液體、氣體濾材廠旭然 (4556-TW) 目前接單已排到 11 月，今 (9) 日公布 8 月營收為 4513 萬元，月增 1.39%，年減 3.99%，主要受惠亞洲及北美地區過濾訂單需求升溫，帶動先前遞延訂單逐步恢復出貨，同時，旭然也持續耕耘半導體及電子等產業液體過濾產品，爭取新商機。旭然今年前 8 月營收 3.1 億元，較去年同期成長 1.48%。

旭然 8 月營收中，新產品 UV 紫外線機台銷售較去年同期成長 22%，隨著兩岸半導體、電子等大廠資本支出計畫陸續啟動，及切入國際知名飲料品牌、外銷海水淡化等領域，整體出貨表現有望隨著年底客戶備貨需求暢旺而反映在整體營運動能上。

展望今年第 3 季，旭然看好整體營運將逐步回歸成長軌道，並可逐季成長，目前在手訂單能見度到第 4 季，看好半導體、電子、食品及化學等產業過濾訂單有機會在下半年展現良好備貨力道，且旭然旗下雲科一、二廠已取得國際面板大廠液體過濾產品、生產產線認證，有助推升過濾耗材產品出貨，帶動旭然未來營運良好動能。

旭然指出，集團持續採取全球銷售區域擴張，完善品牌液體、氣體及 UV 過濾產品組合，及發揮自產品研發量產至售後服務的垂直整合等策略。

旭然近年穩定擴增旗下雲科一、二廠及中國昆山廠產能，並調整全球接單策略，因應市場需求增加供給，已確定赴越南投資 5 億元設廠，該廠已動土興建，預計 2020 年第 1 季完工，下半年營運貢獻營收。

旭然執行長何兆全說，越南廠將以垂直整合等量產營運模式進行，為集團在 2020 年下半年注入新成長動能。

旭然投資越南新廠規劃占地面積約 8900 坪，將興建兩座各為地上兩層廠房、以及一座地上 3 層辦公大樓，將生產液體、氣體過濾設備及耗材，同步規劃投資研發生產高附加價值之液體過濾膜材與原料，新廠年產值估達 15 億元，考量越南地區生產成本較具優勢，符合東協十加三政策 5-10% 關稅優惠，瞄準東南亞、歐洲、美國等當地過濾市場需求，可擴大市場占有率。