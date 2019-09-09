〈國泰金看經濟展望〉Q4經濟氣候轉明朗 留意明年景氣放緩GDP估僅2%

國泰金 (2882-TW) 今 (9) 日發布第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」報告，國泰臺大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，台灣上半年經濟優於預期，預測 9-12 月經濟氣候有機會由陰轉朗，對今年經濟成長率 (GDP) 估 2.2% 維持不變，但需留意明年景氣放緩，預估明年經濟成長率只有 2%。

徐之強表示，今年上半年台灣經濟成長率優於預期，主要是因為淨外需及民間投資改善，包括：企業轉單、台幣貶值與台商加速回流，上半年台灣景氣在全球需求放緩的背景下表現不弱，因此，預測 9-12 月經濟氣候有機會由陰轉朗。

正因如此，徐之強表示，該團隊維持 2019 年台灣經濟成長率預估 2.2%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 1.8%-2.5% 之間，優於原本預估的 1.5%-2.5% 區間。

展望 2020 年，徐之強表示，美中貿易戰不確定性仍是全球景氣主要下檔風險，台灣外部需求持續面臨挑戰，加上今年支持景氣的正面力道包括：台商回台生產、政府選前刺激政策等正面效果，明年將逐步減退，整體經濟成長動能可能放慢，該團隊首次預測 2020 年台灣經濟成長率為 2.0%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 1.2%─2.7% 之間。