〈國泰金法說〉搶海外資金回流商機 將整合集團力量「打群架」因應

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日召開法說會，面對境外資金專法已經通過，總經理李長庚表示，全球供應鏈重新調整，確實已看到海外資金回流台灣的需求，集團已成立專案小組，由國泰世華銀董事長郭明鑑領軍，並整合整個集團子公司所有資源，將以集團打群架方式因應。

李長庚表示，過去 30 年台商多往外走，但因應全球供應鏈重新調整，確實已有看到海外資金回流台灣的需求，且客戶詢問度很高，因應資金回流的商機，集團內已成立專案小組，由國泰世華銀董事長郭明鑑領軍。

李長庚進一步表示，根據海外資金回流辦法，金融機構雖不能參加直接投資部位，但 70% 資金可間接投資、25% 可金融投資、 5% 可自由運用，金融業有空間可發揮，公司已看到很多機會，加上銀行有完善資產管理和信託業務，不只提供 25% 金融投資理財，還將集團整合銀行資產管理與信託平台、投信私募基金、創投與證券子公司的資源，以「打群架」方式，為客戶建構出「70% 資金間接投資」的部分，找到適合投資標的。

談到國泰世華銀行被金管會列為系統性重要銀行 (D-SIBs)，李長庚表示，就實際數字來看，一家 5% 市占率的銀行，就被稱做系統性重要銀行有點怪，也未達國際的標準，不過這是很大的榮耀，但同業間差距不大，「可能兩年後又換另外 5 家銀行上來」，不過，國泰雖還不到國際標準，還是會配合政策努力達到政策目的，預計資本增提不用 4 年就可以提前達標。