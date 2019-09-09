泰昇婦嬰用品進入需求旺季 下半年營收將逐季創新高

東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480-TW) 第 2 季營收改寫單季次高，第 3 季起進入市場需求旺季，泰昇今 (9) 日公布 8 月營收 1.63 億元，月增 5.06%，年增 2.41%，而第 3 季營收上看 5 億元，將創新高，第 4 季還要攻高。

泰昇今年前 8 月營收 12.41 億元，年增 10.52%，下半年女性衛生棉、成人方便褲等新產品上市及進入需求旺季，第 1 季可望是全年谷底，今年營收將逐季攀升。法人估泰昇第 3 季營收將年增 1 成，並可望突破 5 億元大關創新高。

泰昇越南廠新增一條嬰兒拉拉褲產線，已進入量產，第 3 季越南與柬埔寨廠，分別有成人復健褲及衛生棉產線正式啟動，預期可大幅提升集團總產能，並增加營收成長動能，同時，受惠主要原料成本長纖紙漿國際價格走低，下半年營收、毛利率，都將逐季走揚。

法人估，以目前泰昇產品業績走高帶動下，泰昇第 3 季營收將較去年同期 4.53 億元成長 10-15%，在原料成本走低助益，毛利率可望上攀至 31% 以上，推升獲利成長幅度優於營收。

目前泰昇營運聚焦在北東協 5 國，越南及柬埔寨都有設廠，去年下半年在越南增購 1 萬平方公尺倉儲用地，今年下半年新增嬰兒拉拉褲產線及成人用品生產線，全年資本支出規劃約達 400-500 萬美元，略低去年。

泰昇今年上半年每股純益為 3.51 元；法人認為，泰昇在解決市場行銷上電商通路、柬埔寨境內仿冒產品問題及主要原物料價格下滑、新產品推出等有利條件下，全年每股稅後純益將上看 8 元水準。