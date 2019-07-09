泰昇Q2營收4.62億元史上次高 今年營運將逐季向上

泰昇 - KY(8480-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收，達 1.64 議員，月增 2.62%，年增 23.6%，第 2 季營收 4.62 億元，改寫單季次高，毛利率估將在經濟規模支撐下，將接近 3 成水準，泰昇第 3 季將新增柬埔寨廠衛生棉及越南廠成人復健褲產線並進入量產，法人估，下半年業績成長動能強勁，全年營收成長可望自 2 成起跳。

泰昇 - KY 在東協市場的業務面，由婦嬰用品擴及到成人復健市場，5 月起營收恢復成長，因有效解決柬埔寨境內的仿冒品問題，6 月來，柬埔寨訂單明顯回溫。

泰昇今日公布 6 月營收達 1.64 億元，月增 2.62%，年增 23.62%，第 2 季營收 4.62 億元，季增 2.3%，年增 19.1%，上半年營收 9.24 億元，年增 13.67%，泰昇 2019 年全年營收分布將呈現上、下半年 45% 比 55% 的比重，下半年營收將逐季走高。

泰昇首季稅後純益為 6517 萬元，年減 18.79%，每股純益 1.66 元，主要是因第 1 季新機加入量產，折舊、試機費用及高成本原物料造成獲利下滑；法人最新預估，泰昇第 2 季毛利率將優於首季 27.35%，下半年單季毛利率，都將在 30% 以上。

泰昇越南廠新增一條嬰兒拉拉褲產線，並已進入量產，第 3 季越南廠及柬埔寨廠，分別有成人復健褲及衛生棉產線正式啟動，預期可大幅提升集團總產能，並增加營收成長動能，同時，受惠原料成本走低，下半年營收、毛利率，都將逐季走揚。

目前泰昇營運聚焦在北東協 5 國，越南及柬埔寨都有設廠，去年下半年在越南增購 1 萬平方公尺倉儲用地，今年下半年新增嬰兒拉拉褲產線及成人用品生產線，今年全年資本支出規劃約達 400-500 萬美元，略低於去年。