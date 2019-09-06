創香港回歸來首見！惠譽宣布下調香港評級、展望負面

國際評級機構惠譽 (Fitch) 週五 (6 日) 發布公告宣布，下調香港的外幣發行人長期信用評級，創下 1995 年來首見，惠譽在公告中表示，由於香港近期的政治動盪，加大了人們對港府治理的疑慮。

惠譽週五 (6 日) 發布公告，宣布將香港的評級從 AA + 下調至 AA，評級展望為負面，惠譽上一次下調香港評級還是在香港回歸之前的 1995 年。

惠譽在公告中表示，由於持續數月來的香港抗議衝突，正嚴峻考驗香港「一國兩制」框架的穩定性和柔軟性。

惠譽在公告寫道：「香港與中國經濟、金融及社會政治聯繫的逐步加強，意味著香港正不斷融入中國的治理制度之內，隨著時間的推移，那將會帶來更多的制度和監管挑戰。」

惠譽認為，將香港和中國內地評級之間的差異縮小，這樣的評級修正是具有一致性的；惠譽目前對中國的評級為 A+，展望為穩定。

香港抗議活動已令投資人感到不安，增加了資本流出香港之可能性，惠譽表示，正在持續的事件也使得針對香港治理體系和法治質量及有效性的國際聲譽受到長期損害，並令香港的商業環境穩定性、商業活力皆受到質疑。

此前本週三 (4 日) IHS Markit 發布 8 月香港採購經理人指數 (PMI) 跌至 40.8，創金融海嘯以來最低。

IHS Markit 報告亦指出，美中貿易摩擦與大規模示威運動打擊業務量和新訂單需求，導致民間部門景氣下滑速度加快，新訂單出現 10 年最大跌幅。

香港採購經理人指數 (PMI)(圖：IHS Markit)

IHS Markit 經濟學家 Bernard Aw 在報告中表示，PMI 數據顯示香港經濟在第 3 季陷入衰退，業務量在示威活動的衝擊下逐漸轉差。

ING bank NV 經濟學家 Iris Pang 亦認為，由於抗議活動衝擊香港的旅遊業和本地消費，香港肯定會進入經濟衰退。

Iris Pang 進一步說道：「但我不認為示威活動和治理薄弱的問題會永遠存在，金融業將保持穩定，所以從長期角度來看，情況不會那麼糟糕。」

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