〈梅克爾訪中〉梅克爾訪中提美中貿易戰 籲香港需要和平解決方案

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 今天 (6 日) 於北京展開兩日的訪問行程，在與中國總理李克強會晤時表示表示，美中貿易戰同時影響到了其他國家，此外，她也強調，香港需要和平解決方案。

梅克爾表示，中美之間持續的貿易爭端以及隨之而來的相互關稅加徵也對其他國家產生了不利影響。由於出口減弱，德國經濟在今年第二季出現萎縮，並處於衰退的邊緣。同時，由於美國對中國數千億美元的關稅加徵，中國經濟正在以近三十年來最慢的速度成長。梅克爾也希望很快能夠完成中歐之間的投資協議。

在過去的一年中，德國和歐盟都加強了對外國投資的監管規則。不過，據報導，德國等歐洲國也並不完全認同川普以關稅來解決貿易爭端。梅克爾表示，德國對中國投資持開放態度，並歡迎所有中國企業到中國投資。不過她也表示，德國政府會仔細審查戰略和關鍵基礎設施相關的投資。

中國總理李克強則表示，中國希望德國接受更多中國公司，放寬對某些商品的出口規定。他還強調，中國將進一步開放經濟。

除了貿易議題之外，梅克爾也提到香港反送中的問題。她認為，香港需要和平解決這個問題，香港人民的權利與自由應該受到政府當局保護，呼籲透過對話找到解決危機的方法，同時避免暴力衝突發生。