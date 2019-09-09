〈鴻海派遣工爭議〉比例調配涉及淡旺季、勞工結構 將逐步調整

鴻海 (2317-TW) 集團遭指控，富士康鄭州廠違反中國勞動法規，對此，鴻海今 (9) 日發表聲明指出，派遣工人數的比例規範，涉及產業淡旺季特性、勞工結構等問題，目前正與客戶、供應鏈夥伴及政府單位等共同討論，將逐步調整以更符合法規及實際需求規。

中國勞工觀察組織 (CLW) 報告指出，富士康鄭州廠在 8 月時有一半的用工人數是派遣工 (臨時工)，根據中國《勞務派遣暫行規定》，派遣用工數量不得超過用工總量的 10%，蘋果及鴻海坦承，確實存在派遣工人數量超過比例的違規行為。

鴻海表示，針對派遣工人數比例規範，涉及整體產業淡旺季特性、勞工結構等問題，正在與有關政府單位、客戶、供應鏈夥伴共同討論，逐步調整以更符合法規及實際需求規範，目前集團為所有派遣工提供與正職員工同等的福利以及待遇保障。

鴻海強調，一向遵守廠區所在當地的勞動法規及責任商業聯盟 (RBA) 行為準則，設有完善的內部溝通和監督舉報機制，並定期進行稽核改善。員工在入職、培訓、試用階段均依照相關法律規定，所有加班均尊重員工的意願，並提供完善的安全防護措施以及健康培訓課程。

針對實習生合作計畫，鴻海則表示，集團有明確規定，實習生不得從事夜班及加班工作，並於 8 月份針對大陸各廠區實習生安排進行全面稽核糾正，目前集團包含鄭州廠區在內，並沒有相關違規情事，實習生人數比例亦符合法律規定。

鴻海也再次重申，將不斷致力為所有員工提供良好的工作環境，以確保所有集團企業社會責任規範得到貫徹執行。