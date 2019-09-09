〈鴻海派遣工爭議〉機構調查：鴻海鄭州廠派遣工比例過高 違反中國勞動法規

據《彭博》報導，中國勞工觀察 (CLW) 發布報告，指蘋果 (AAPL-US) 與其生產合作夥伴鴻海 (2317-TW) 集團違反了一項中國勞動法規，在 iPhone 工廠中僱用過多的派遣工人，兩家公司證實此一情況，稱正在解決。

趕在蘋果新 iPhone 發布前，CLW 發布他們調查鴻海富士康中國工廠的報告，並稱勞工工作環境惡劣，鴻海過去也有其他涉嫌侵犯勞動權益的行為。

CLW 指出，這是他們在富士康鄭州廠祕密調查的結果。依中國勞動法規規定，派遣工最高只能占 10% 勞力，富士康在 8 月的派遣人力卻高了 50% 左右。

蘋果表示，在進行調查後，派遣工人的比例的確超出蘋果的標準，並且正與鴻海密切合作，以解決此一問題。蘋果說，當他們發現此一問題時，立即與供應商合作採行糾正做法。

CLW 在其報告中表示，針對鄭州廠的調查，還發現許多違反蘋果自身準則的問題。蘋果公司有責任和能力，從根本上改善其供應鏈的工作條件，但是，蘋果卻將貿易戰增加的成本，經由供應鏈轉移給工人，並從中國工人的剝削中獲利。

CLW 指出，鄭州廠在 2018 年，有 55% 是派遣工，8 月份的比例約為 50%，其中包括實習生，扣除之後仍有近 30%，依然是違規行為。

據富士康回應，他們也發現派遣工人的使用和員工加班工作的小時數等相關問題，雖然確認這是自願的，但這與公司的指導方針不符。

他們補充說，目前仍在解決鄭州廠發現的問題，並持續密切關注。「我們將毫不猶豫地採取任何可能需要的額外步驟，來滿足我們為營運設定的高標準。」

蘋果供應鏈的工作環境問題，過去多年以來備受關注。2017 年底，蘋果發現富士康雇用非法加班的高中學生組裝 iPhone X，隨後蘋果派專家到工廠與管理層合作，確保遵循適當的標準。

報導指出，由於利潤率不高，而在假日期間前需求上升，造成富士康雇用大量的臨時工人，以確保進度。

據 CLW 表示，派遣工沒有獲得全職員工獲得的福利，例如帶薪病假、帶薪假期和社會保險等福利。 CLW 表示，雖然派遣工人的基本薪資可能更高，但他們是由第三方公司短期支付的薪水，而不是由富士康直接雇用。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)