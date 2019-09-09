沙國首度由王室接任能源部長 維持減產基調不變

週日 (8 日)，沙烏地阿拉伯王室宣布撤換能源部長 Khalid al-Falih，並任命親王 Abdulaziz bin Salman 為新任部長，維持石油輸出國家組織 (OPEC) 減產政策不變，帶動今 (9 日) 油價上漲。

截至今 (9 日) 上午 11 時許，布蘭特原油期貨上漲 1.07%，至每桶 62.2 美元；西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 1.33%，至每桶 57.27 美元。

布蘭特原油價格走勢 (圖：Investing.com)

西德州中質原油 ((WTI) 期貨價格走勢 (圖：Investing.com)

諮詢公司 RS Energy Group 主管 Derek Brower 認為，Falih 之所以遭到撤換，原因在於其未能將原油價格維持在每桶 70-80 美元區間，使沙國財政面臨承壓，影響國家經濟。

此次為沙烏地阿拉伯為首度由王室掌握能源政策。沙國發布官方聲明表示，親王上任能源部長後，將持續強化 OPEC 和非 OPEC 國家間的合作關係，強調維持沙國石油與 OPEC 政策不變。

沙國親王 Abdulaziz bin Salman 長期為 OPEC 代表團成員，幫助協調 OPEC 與非 OPEC 國家間的原油協議。隨著 OPEC + 的聯合部長監督會議將於 12 日召開，這是他首度以能源部長身分出席，會中將更進一步討論減產保價政策。

阿拉伯聯合大公國能源部長 Suhail al-Mazrouei 周日表示，OPEC 和非 OPEC 成員國將會持續致力於平衡油市。

關於進一步減產協議，Mazrouei 表示比起油價，他更關注的是原油庫存水平。並稱相較於供需關係，如今貿易與地緣緊張局勢影響市場更加深刻，情勢升級可能導致石油需求不足，不希望看到情況走向這樣的結果，強調 OPEC 會採取必要手段平衡油市。

OPEC + 本周四 (12 日) 將於阿布達比召開聯合部長監督會議，為減緩美中貿易衝突帶來的衝擊，會中可能討論進一步減產。不過，分析師認為持續減產可能導致 OPEC + 面臨失去全球市佔率的風險，畢竟截至今年 7 月，OPEC 全球市占率已從 2012 年的 35% 降至 30%，減產可能再推動市占下滑。