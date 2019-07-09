OPEC減產、美伊緊張情勢加劇 油價漲近1%

石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+)，將延長減產協議至 2020 年 3 月，加上美國和伊朗之間的緊張情勢加劇，抵銷了市場對全球經濟成長趨緩，拖累石油需求的疑慮；今 (9) 日國際油價走揚，漲近 1%。

台北時間週二晚間 6 點 34 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.90%，至每桶 64.69 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.80%，至每桶 58.12 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

券商 PVM 分析師 Tamas Varga 在接受路透社採訪時表示，OPEC + 正在盡最大努力，支撐市場，估計未來幾個月，油價可以維持得不錯，「至少不會下跌」。

OPEC + 上週在維也納召開會議，於會中決定延長減產協議至 2020 年 3 月；另一方面，伊朗週一揚言，要將濃縮鈾純度高至 20%，並重啟已關閉的離心機，在中東緊張情勢持續升溫的情況下，昨日油價持穩。

美國總統川普上月下令，對伊朗最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及 8 名高階軍事將領，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

受美國政府經濟制裁影響，伊朗石油產量持續下滑，目前已降至每日 228 萬桶左右，為近 30 年來最低水平。

美國頻頻祭出制裁，伊朗則不斷挑戰核協議規範，伊朗日前宣布，將提高濃縮鈾純度，使之超出 2015 年核子協議規範上限 (3.67%)；對此，川普示警，「伊朗最好謹慎點」；國務卿龐培歐也強調，若伊朗這樣做，將面臨進一步制裁。