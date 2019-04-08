益航將處分凱升股權 預計處分利益約4.8億元 挹注EPS 0.77元

益航 (2601-TW) 今 (8) 日停牌， 原因在下午揭曉，董事會決議處分轉投資香港凱升控股 (0102-HK) 全數股權，預計處分利益約港幣 1.23 億元 (約新台幣 4.83 億元)(尚未扣除手續費和各項稅費)，屆時可挹注每股純益(EPS) 約 0.77 元，不過，益航表示，處分時間尚未確定，此對公司營運也不會有重大影響。

凱升控股是香港上市公司，專注於澳門以外地區的博彩娛樂，原由有香港小賭王之稱的何猷龍經營，益航於 2017 年 12 月 18 日斥資 1.98 億港元買下何猷龍手上持股約 12.67%，之後又陸續購入凱升股權。

目前益航集團持有凱升約 19.22% 股權，股份為 286048 仟股，總投資金額逾港幣 2.9 億元，益航預計以每股不低於港幣 1.50 元全數處分，最低處分總價約港幣 4.29 億元，估處分利益約為港幣 1.23 億元。

益航表示，截至目前為止，凱升並無盈餘分配，預計近年度發放可能性仍偏低，暫無股息收入的資金運用機會，而凱升中長期開發計畫雖具潛力，但仍需鉅額資金投入配套規劃，整體投資報酬和資金回收期拉長。

另一方面，益航與外商銀行合作時，外銀對轉投資凱升有所顧慮，因此，益航董事會認為若價位合宜，會就其所持有的凱升股權予以處分。

益航董事長郭人豪已赴香港進行交易談判，繼續第三方接洽收購凱升全部股權事宜，但尚未作出最後決定。

由於去年認列業外支出和轉投資虧損，益航去年稅後純益僅 600 萬元，年減幅達 99%，每股純益 (EPS)0.01 元。