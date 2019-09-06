〈台塑四寶業績發表〉歷經Q3低檔 Q4淡季不淡營收看增

台塑四寶今 (6) 日召開業績說明會，歷經第 3 季營收相對低檔後，台塑、台化與台塑化均預期，在產銷量增加下，第 4 季營收將較第 3 季成長，僅南亞預估第 4 季將持平第 3 季。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男指出，9 月因配合台塑化歲修定檢，歲修廠數將較 8 月增加 5 廠，估營收將較 8 月衰退，但第 3 季因有 70 億元現金股利挹注，獲利可望較第２季提升。

展望第 4 季，林健男表示，歲修廠數將較第 3 季減少，僅 3 個廠歲修，開工率將由第 3 季的 87% 提高至 93%，且美國德州 HDPE 廠已於 8 月底投料試車，預計營收將較第 3 季增加。

不過，林健男指出，由於美中貿易戰持續升溫，使客戶成本增加並趨向觀望態度，PE、PP 等產品恐面臨旺季不旺，但依然看好 EVA、AE、NBA、AN 等 4 項產品發展。供給端方面，隨著石化新產能的持續開出，將不利產品價格上漲，且人民幣貶值將對大陸廠有顯著衝擊，對第 4 季營運看法趨向審慎保守。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭表示，由於適逢電子、塑膠加工旺季，估 9 月營收將與 8 月持平，但化工產品營收將會減少，其中，EG 開工率約為 8 成與上月相近，丙二酚則因台灣產能虧損不符成本，加上下游 PC 歲修，預計 9 月開動率僅 4 成。

展望第 4 季，吳嘉昭預估，第 4 季營收將與第 3 季持平，其中，電子材料和塑膠產品營收將增加，化工產品則持平，且南亞中國營收占比約 30%，人民幣若貶值，對南亞來說將是有利因子。

依產品別區分，EG 8 月初受美中貿易戰升溫和人民幣貶值影響，價格一度跌至低點，但目前有逐漸回升，主要原因中國 EG 快速擴充，雖開動率達 52%，但出現供應過剩問題，目前仍在去化庫存階段，未來價格將會穩定下來。

電子材料方面，5G、AI 帶動需求成長，10 月底雖開始進入淡季，但由於 5G 與新世代產品挹注市場動能，中國品牌短期內，都會與台灣供應鏈維持相當緊密的關係，估第 4 季將會淡季不淡。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源指出，9 月由於醋酸與 ARO-2 等廠房進行定檢，加上市場需求未有旺季動能，價格提升不易，估營收將較 8 月衰退。整體第 3 季營收將較第 2 季減少，第 4 季產量增加下，營收會較第 3 季成長。

近來客戶採購型態已從庫存備貨，轉變為剛性採購，在採購型態改變下，使產品價格節節下滑，淡季不淡、旺季不旺成為常態，由剛性需求左右市場，生產廠的營運將會逐步艱困。

展望後市，洪福源表示，美中貿易戰使需求受限，加上美元、日圓以外的貨幣競貶，且與台化產品相關的新產能，將在近 5 年內陸續開出，在上述因素影響下，台化未來求存之道是以 AI 循環經濟降低成本，並配合客戶需求，透過市場與產品開發，追求差異化市場。而由於許多美金資產都已轉為人民幣資產，若人民幣貶值，受影響不大。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明指出，煉油事業方面，第 3 季煉油量為每日 51 萬桶，產能利用率 94%，不過，第 4 季因有一套加氫脫硫系列定檢，煉油量降至每日 43 萬桶，利用率約 83%。烯烴事業方面，OL-2 廠定檢將於 10 月 6 日結束，屆時產能利用率將提升至 87%，第 4 季更可望增加至 97-99%。

曹明表示，第 3 季營收估持平第 2 季，第 4 季則會稍微優於第 3 季，唯一變數在於汽油價格變化，柴油與航空燃油價格表現可望相當不錯。

