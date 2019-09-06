影／智慧家庭時代來臨「動口不動手」將成日常

家電「長智慧」是近年主流，在外奔波了一天，回家之前透過手機 App，就能先啟動冷氣，一進入家門即有沁涼空氣，已經是大家所熟知的功能。但家電的「智商」可不僅限於此，本周鉅亨〈盤後下午茶〉告訴你，透過整合系統，就能把不聰明的家電變聰明、智慧再升級，享受更舒適與便利的生活。

不同品牌的智慧家電，採用不同的聯網系統，是消費者最大的困擾，深耕智慧家庭多年的 FLH 費米表示，只要透過整合技術，就能解決「跨品牌、跨串聯」的問題，一個 App 就能當智慧家電的「總管」。

FLH 費米「全屋智慧家庭」，不僅是單一設備的智慧化，其價值在「連動性」，例如，一出門掃地機器人馬上啟動、進門時掃地機器人自動歸位，這就是將門禁系統與家電串聯，也可以用生活習慣進行客製化。



此外，系統也能進行人臉辨識、感測環境溫度，例如阿公怕冷，空調會自動調整到 26 度；如果是怕熱的小朋友，就會自動調整到 24 度，讓消費者對智慧化更有感。

「聲控整合」是智慧家庭的重點發展，透過系統，Siri 不僅能幫你查資料、撥電話，現在也能幫你開家門。FLH 費米認為，隨著越來越多家電加入互聯網系統、人工智慧技術日趨成熟，未來不用等你開口，智慧家庭系統就會主動詢問你的需求，便利感會更直覺。

現在許多建案主打飯店式管理，也成為智慧建築的切入點，包含包裹收發、停車場分流、環境清潔，透過整合優勢，可依據地域特性、客群屬性，讓系統更貼近使用者真實需求，整體使用年限更長、更穩定，降低長期維護成本。



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