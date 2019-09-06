上銀8月營收回落月減25.7% 受惠日韓貿易轉單9月增溫可期

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (6) 日公告 8 月合併營收 15.72 億元，較上月高點回落，月減 25.71%，年減 42.5%；前 8 個月累計營收 148.23 億元，年減 25.44%。受惠日韓貿易戰，韓國半導體廠積極尋找生產線零配件替代供應商，上銀 9 月初已出貨第一批訂單，轉單效益將從本季起發酵，營收可望較 8 月增溫。

展望下半年，上銀集團總裁卓永財表示，第 3 季不見得比第 2 季差，主要看韓廠轉單速度，而第 4 季仍難預測，但許多新品陸續交貨下，加上受惠日韓貿易戰轉單，營運可望優於第 3 季。

整體而言，卓永財認為，今年營收估將持平去年或稍減，但明年在新品出貨放大、加上東南亞建廠設備需求推升下，營運勢必會優於今年。

另一方面，受惠日韓貿易戰，韓國半導體廠商積極尋找原料與生產線零配件替代供應商，上銀與集團子公司大銀 (4576-TW) 同步迎來韓國半導體廠轉單。上銀 (2049-TW) 第一批 2000 套線性滑軌訂單已於日前出貨，將貢獻 9 月營收表現，而轉單效益將從本季起逐步發酵。

上銀第 2 季受惠中國客戶拉貨動能增溫，單季稅後純益 8.18 億元，季增 31.94%，年減 47.73%，每股純益 2.72 元。上半年稅後純益 14.38 億元，年減 48.27%，每股純益 4.78 元。