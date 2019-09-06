蘋果看好加密貨幣長期潛力 但抱歉現在仍不考慮

Apple Pay 副總裁 Jennifer Bailey 近日與 CNN 主播 Christine Romans 在舊金山的私人活動中討論支付的未來，包括 Apple Pay 和 Apple Card，而對於加密貨幣的看法，Bailey 表示，這是一個具有長期潛力且有趣的領域，但不應期望很快看到什麼進展。

Bailey 表示：「我們正在關注加密貨幣且認為相當有趣，它具有長期潛力，不過消費者不應期望很快就能看到什麼進展。」

Bailey 暗示，加密貨幣和中國廣泛使用的二維碼系統，可以作為小企業信用卡支付的替代品。

Bailey 說道：「如果你看看二維碼支付解決方案，如果你看看加密貨幣的長期潛力，我想你會繼續看到這種變化。」

但目前蘋果仍不允許加密貨幣礦商加入 App Store，且 Apple Card 不能用於購買加密貨幣。

而在小費支付方面，Bailey 表示，蘋果 (APPL-US) 仍然需要更多地工作。

Bailey 認為，使用者希望蘋果做更多的關鍵領域之一就是小費支付。如果使用移動支付付款，使用者會在某些銷售點系統看到小費功能，但個人觸控仍是蘋果需要投入更多工作的領域。

Apple Pay 和 Wallet 應用程式已經為信用卡、debit card、學生證、電影票、登機牌等提供了數位化的替代品。