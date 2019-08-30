聯詠OLED驅動IC動能看俏 外資喊買目標價上看225元

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 後市外資點名看好，外資報告指出，聯詠 OLED DDI(顯示驅動 IC) 因 ASP(平均銷售單價) 及毛利率較高，加上非三星陣營採用 OLED 面板速度較預期快，在雙引擎加持下，OLED 驅動 IC 可望成為繼 TDDI(觸控暨顯示整合驅動 IC) 後的主要成長動能，外資維持買進評等，目標價上看 225 元。

外資指出，聯詠 OLED DDI 可望複製 TDDI 成長曲線，雖然 OLED DDI 與 TDDI 的關係為一對一替代品，但因 OLED DDI 具較高 ASP 及毛利率，此外，非三星陣營手機大廠加速採用 OLED 面板，也有助聯詠營運。

此外，聯詠今年下半年的 OLED DDI 因處手機產品交替期，成長力道較為疲軟，但隨著中國 5G 開始發酵，明年第 1 季在多個新客戶挹注下，將成為繼 TDDI 後的主要成長動能，也可望帶動小型面板 DDI 的營收，預計 2020 年小型面板的營收將年增 21%。

至於大型面板 DDI 的部分，外資表示，因面板廠仍處庫存調整階段，即便有 4K/8K 的推升，但效益相對有限，恐使大型面板 DDI 在 2020 年持續衰退。

此外，電視的 SoC(系統單晶片) 及 TCON(時序控制器) ，也因競爭加劇及庫存調整，導致 SoC 的營收貢獻在 2020 年持續下降。

最後，外資表示，聯詠今年上半年 TDDI 出貨量增加及 ASP 走揚，主要因其具備節省客戶成本的能力，且有效節省手機的 PCB 空間，故廣泛獲市場採用，並預計今年 TDDI 的營收貢獻可望年增雙位數，並隨著 OLED DDI 進入高速成長期，故維持買進評等，目標價上看 225 元。

聯詠今日股價在買盤持續挹注下，漲幅達半根漲停板，股價來到 188.5 元，並持續站穩所有均線上，預計在外資同步看好下，股價可望持續向上攻高。