多頭撿到槍 強軋外資回補！登高得先站穩

農曆 7 月鬼門關後，果然金融市場氣氛大不同! 香港宣布撤回「逃犯條例」，加上美中貿易 10 月重啟談判，美股再衝高，台股多頭彷彿撿到槍，國家隊終於成功軋到外資空手，外資昨日出現單日大買超 188 億元。在一片叫好聲中，台股可望持續登高衝關 10800 點? 站穩絕對比路過重要! 關鍵點位為 10744、10777 與 10810 點。

台股隨外資強力回補，昨日順利跳空突破 10700 點關卡，今日如續攻，軋空力道強弱分界為 10777 點，如能衝過 10777 點，意味多頭有意續往 10800 城池挺進，站穩 10800 城池的關鍵位置為 10810 點，下一關才能往 10835 點插旗! 但如軋空力道不足，指數未能突破 10777 點，有可能轉為回防 10744 與 10714 點，而 10700 點關卡最後護城河為 10688 點。

台股多頭昨日一口氣連闖 3 關，同時也爆出久違的 1540 億元大量。外資昨日強力買超 188 億元，三大法人昨日共買超 234 億元，但指數僅推升 99.62 點，在軋外資空手過程中，顯然有內資獲利下車，這一點從櫃買指數昨日上演開高走低，也可獲得驗證。且部分先前急漲的上櫃內需股遭到調節，大學光、鈊象更被摜至跌停。

在指數部分，只要外資回補火力仍在，而且帶頭的電子三王陸續在業績、外資評等部分都報喜，指數仍有高點可期，不過對投資人來說，也要提防個股衝高爆量後的獲利調節賣壓，才能避免賺到指數卻賠差價! 在選股方面，除 8 月營收創新高族群，法人作帳與集團股作帳，仍然是 9 月中旬前的重頭戲! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)