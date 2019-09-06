〈IFA電子展〉Sony Xperia 5手機來了！支援PS4無線手把

Sony 手機週四 (5 日) 在德國柏林無線產品 IFA 展發表了最新旗艦機 Xperia 5，售價落在 900 美元左右，最大創新是能支援 PS4 遊戲機，外型則酷似原先 Xperia 1，只是從原先的 6.5 吋縮小至 6.1 吋。

其中最引人注意的 Xperia 5 最大亮點，便是增強版的遊戲體驗 Game Enhancer 模式，能大幅改善遊戲畫面延遲的問題，甚至與 PS4 遊戲手把 DualShock 相容連接，讓遊戲畫面顯示在手機螢幕上。

Sony 資深執行副總裁石塚茂樹表示，Xperia 5 將與 Epic Games 遊戲工作室的暢銷戰鬥遊戲《要塞英雄》(Fortnite) 聯合推銷。「我們樂意見到電競遊戲產業日益跨大發展到手機市場的這種趨勢」

戰鬥遊戲《要塞英雄》Fortnite(圖片: AFP)

石塚茂樹並補充說 Xperia 1 也將添加支援 PS4 遊戲無線控制器的功能。

外型傳承 Xperia 1 的 21:9 的長螢幕設計，Xperia 5 搭載 FHD + 解析度 OLED 螢幕，擁有 BRAVIA X1 for mobile 的影像處理技術，喇叭方面，Xperia 5 配有 Dolby Atoms 杜比環繞音，不論是透過手機內建的雙喇叭或是耳機都可以有更身歷其境的聆聽感受，大幅升級影音體驗。

目前 Xperia 5 有黑、灰白、璃光藍與洋紅色等色可供選擇 (圖片: 截自網站 SOGI)

目前 Xperia 5 有黑、灰白、璃光藍與洋紅色等多種顏色可供消費者選擇，預計 10 月上架銷售，根據 Sony 發言人透露，這款手機將售價 699 英鎊，相當於 863 美元。