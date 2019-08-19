SONY推 8K、OLED新品 高階電視銷量挑戰年增2倍

台灣 SONY 今 (19) 日宣布，2019 年新款 BRAVIA MASTER 系列電視 Z9G 8K HDR 液晶電視及 A9G OLED 電視，分別將於 9 月初、8 月底上市，總經理千葉雄三表示，看好電視市場逐步成長，目標 77 吋大電視銷量挑戰年增 170%、OLED 電視年增 200%。

千葉雄三表示，雖目前台灣市場仍以 4K 電視為主，不過，近年來高階電視市場規模逐年增加，預估台灣 77 吋以上超大螢幕，今年市場銷售量有望年增 70%、OLED 電視則可年增 82%。

展望後市，法人表示，由於 SONY 的 OLED 電視上半年市占率居冠，因此，SONY 今年高階電視銷售成長率，有機會優於市場平均，預估 OLED 電視今年銷售量可望年成長 2 倍、77 吋以上大電視可年增 1.7 倍。

TV 事業副部長小野芳裕表示，由於 8K 屬於新興市場，未來 8K 將會在適當的時機導入 OLED，供消費者最合適的影音體驗。

Master 系列皆搭載 Android TV，並支援 Google Assistant 語音助理及 Google Chromecast 無線投射技術，此外，預計今年底前導入 Apple AirPlay 2 與 Apple HomeKit 功能。

Z9G 8K HDR 液晶電視方面，台灣索尼指出，採用 8K 超極真影像技術，可透過強大的資料庫及演算法，優化色調和飽和度，且結合 8K 進階版高光感精確背光技術，較傳統液晶電視高出 20 倍亮度。

A9G OLED 電視則有多音域環繞音場技術，前置揚聲器模組由 2 中頻與 1 高頻構成，螢幕上下方分別採用 4 組前置揚聲器模組，電視左右則搭載低頻單體，並搭配 2.2 聲道配置。