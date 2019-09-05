上億個臉書帳戶電話號碼重現網路 臉書：已下架

去年在發生劍橋分析 (Cambridge Analytica) 醜聞之後，臉書 (FB-US) 關閉了一項程式上的功能，但週三 (4 日) 它陰魂不散地重新掀起這個傷痛的記憶，因為有人發現在一個未受保護的網路數據庫中發現了數億個臉書用戶的電話號碼。

數百萬美國臉書用戶的電話號碼被認為是其中之一。臉書表示沒有證據顯示有任何帳戶遭到入侵。即便如此，最新的發現提醒人們，即使是最新的、更嚴格的安全策略也不一定能解決過去的數據洩漏或濫用問題。

在 2018 年 4 月之前，人們只要輸入另一個人的電話號碼就能在臉書上找到他或她。在劍橋分析公司醜聞爆發後的幾週內，該公司關閉了該功能，因為它發現「惡意分子」濫用該功能收集臉書用戶的公共訊息，這一過程被稱為抓取。

臉書技術長 Mike Schroepfer 當時寫道，「鑑於我們所知的活動規模和複雜程度，我們認為臉書上的大多數人的公開個資都可能以這種方式被抓取。」

在臉書關閉該功能近 18 個月後的週三 (4 日)，《TechCrunch》報導指出，一名安全研究人員發現了超過 4 億個臉書帳戶的記錄，包括電話號碼在內，這些記錄被存放在一個未受保護的數據庫中。

臉書發言人證實，這位安全研究人員通報臉書這個數據庫，該公司也展開了調查。該發言人表示，該數據庫包含許多重複的條目，該公司估計受影響的用戶數量約為《TechCrunch》報導的一半。

發言人說：「這個數據庫年代已久，似乎在我們去年做出改變、移除用電話號碼就能找到他人的能力之前，就已經獲取用戶訊息。」「該數據庫已被下架，我們看不出有臉書帳戶遭到入侵的證據。」