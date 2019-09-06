能源盤後—重啟談判戲碼太多回 休兵後恐怕戰況更激烈 WTI原油吐光漲幅

週四 (5 日) 交易，原油期貨尾盤漲勢消退，WTI 原油期貨價格幾乎吐回稍早全部漲幅，係因中美下個月的貿易談判未能完全安撫市場對全球經濟前景的緊張情緒。

交易時間稍早，EIA 公布美國原油庫存呈現連續三週下降，加上中東緊張局勢以及中美 10 月重啟貿易談判的消息後，原油期貨價格上漲近 3%，但在尾盤大幅回落。

Oanda 資深市場分析師 Alfonso Esparza 表示，「中美協議是否能成，這中間仍存有許多不確定因素。我們以前也有過同樣的處境，以過去經驗來說，貿易戰休兵之後可能出現更激進的行動。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 4 美分或 0.07%，收每桶 56.30 美元，盤中高點達 57.76 美元。週三該契約大漲 4.3%，為 7 月 10 日以來最大漲幅也是最高上漲金額。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 25 美分或 0.4%，收每桶 60.95 美元，盤中高點達 62.40 美元，前一日漲幅 4.2%。

中東緊張局勢

《Tasnim New Agency》報導，葉門軍隊對位於 Jizan 和 Haradh 的沙國軍隊發射導彈，沙國軍隊傷亡人數超過 30 人。Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「原油因此消息而跳漲，因為這讓美伊談判更複雜化。」

原油庫存報告

EIA 報告，原油庫存繼連續 2 週下降後，上週 (8/30 止) 美國原油庫存又下降 480 萬桶，為第 3 週下降，這把原油期貨價格推升道盤中高點。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (8/30 止) 美國原油庫存下降 300 萬桶；API 報告則指出上週緣由庫存增加 40.1 萬桶。

ClipperData 的商品研究主管 Matt Smith 認為，週三 API 原油庫存報告已被證實是假象，「EIA 已經公布原油庫存紮實下降，上週煉油廠活動腳步未變、產量小幅下降，出口則連續第二週維持在 300 萬桶 / 日以上，這緩解了 Permian 地區的瓶頸。」

EIA 數據也顯示，上週汽油庫存下降 240 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 下降 250 萬桶、天然氣庫存增加 840 億立方英呎。

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週汽油庫存下降 190 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 下降 12 萬桶、天然氣庫存增加 750 億立方英呎。

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