能源盤後—港中緊張局勢舒緩 美原油庫存料連三週下降 WTI漲逾4%

週三交易，隨著香港與中國政府間的緊張局勢獲得緩解，提振風險資產買氣，原油跟著美股大幅上漲，WTI 原油期貨價格漲幅創約莫 2 個月來最大，交易者也在等待週四 EIA 報告，預計美國原油庫存將呈現連續第三週下降。

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 表示，「風險資產的情緒很正面，因為週三美國和全球股市大盤指數均上升，讓原油空頭暫時停下。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 2.32 美元或 4.3%，收每桶 56.26 美元，為 7 月 10 日以來最大單日漲幅，前一日收低 2.1% 至 8 月 26 日以來最低收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 2.44 美元或 4.2%，收每桶 60.70 美元，在連跌 3 日後終於收高。

API 和 EIA 因週一休市而順延一日公布美國原油庫存數據。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (8/30 止) 美國原油庫存下降 300 萬桶，為連續第三週下降。

在香港特首撤回《逃犯條例》後，港股創下自去年 11 月以來最大單日漲幅，亞洲地緣政治風險下降，提振風險資產買氣，加上美國原油庫存可望下降，激勵今日漲幅，但全球前景依舊令原油投資者擔憂，包括中美貿易戰尚未解決、美國在內均出現經濟成長疲弱跡象，這些因素恐削弱原油需求。

週二 ISM 製造業指數 8 月份下降至 49.1%，為 2016 年 1 月以來最低水準，同時也示意產業活動萎縮，揭露了中美貿易戰互祭關稅下的衝擊。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格上漲 6.2 美分或 4.2%，收每加侖 1.5329 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 7.7 美分或 4.3%，收每加侖 1.8802 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上升 8.7 美分或 3.7%，收每百萬 Btu 2.445 美元。

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週汽油庫存下降 190 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 下降 12 萬桶，天然氣庫存增加 750 億立方英呎。