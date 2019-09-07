能源盤後—美鑽井活動連三週下降 原油逆轉上漲 本週收升

週五 (6 日) 交易，原油逆轉收高，在前一日 EIA 報告顯示美國境內原油庫存第三週下降後，今日數據又顯示美國活躍鑽井平台數量連續第三週下降，舒緩市場對能源需求的擔憂，助使本週價格收升。

Baker Hughes 週五公布，本週美國原油鑽井平台數量減少 4 個至 738 個，為連續第三週下降。

前一日 EIA 公布，美國原油庫存繼連續兩週下降後，上週 (8/30 止) 又下降 480 萬桶，為第三週下降。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 22 美分或 0.4%，收每桶 56.52 美元，根據道瓊市場數據，本週漲幅 2.6%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 59 美分或 1%，收每桶 61.54 美元，根據道瓊市場數據，本週漲幅 3.9%。

然而，IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，他對鑽井平台數據公布後，原油逆轉收高的走勢有些意外，因為鑽井數量和產量之間存有分歧，先前 EIA 原油庫存數據大增時，活躍的鑽井平台數量也一直在減少，所以他認為鑽井平台數量減少的背後真正主因是技術創新，以及現有油井的產量提升。

「整體來說，這是廣泛的橫盤整理市場，意味著每日波動都在一個範圍內。」

另外，針對週五公布的就業報告，Steeves 表示，「就業報告好壞摻半，可能讓 Fed 維持下回會議降息的趨勢，美國經濟 8 月份只新增 13 萬人就業，這令人失望，但勞動參與率和工資都提高了，所以看起來是個放緩的勞動市場，但又具有一些正面因素。」

Sevens Report Research 分析報告指出，「EIA 報告樂觀，但卻不夠樂觀到能守住漲幅，因為現在能源有太多阻力，包括全球產量上升、貿易戰和經濟衰退的恐懼導致需求前景令人擔憂，以及最近美伊關係的發展。」

「在能源市場基本面背景有確切更多的改善之前，WTI 將維持在 50 多美元中段支撐點左右的區間交易。」

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格上漲 2.8 美分或 1.8%，收每加侖 1.5742 美元，本週收升 2.9%。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲約 1.2 美分或 0.6%，收每加侖 1.9003 美元，本週收升 3.4%。

10 月交割的天然氣期貨價格上升 6.1 美分或 2.5%，收每百萬 Btu 2.496 美元，本週收升 9.2%，為 1 月以來最大單週漲幅。

Capital Economics 經濟學家表示，天然氣本週的漲幅「代表了天然氣價格常態旺季的開始。」