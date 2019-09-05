合勤控貿易戰拉貨急單動能放緩 5G商機最快2024年可見到

合勤控 (3704-TW) 今 (5) 日召開法說會，執行長楊國榮表示， 短期來看，來自貿易戰的急單拉貨動能已逐漸趨緩，至於 5G 發展，仍需等待一段時間，預計 2024 年後才會大幅成長。

楊國榮指出，美中貿易戰近期較為緩和，加上北美客戶庫存去化告一段落，目前訂單已恢復正常水準，較沒有先前急單動能，此外，人民幣的貶值，也使營收有下滑壓力。

就中長期而言，楊國榮表示，5G 未來趨勢看好，長期將挹注合勤控寬頻與光纖產品發展，然而，目前 5G 短期應用仍受基礎建置進度遞延所影響，5G 發展仍需一段時間，預計 2024 年後成長將大幅上升。

合勤控也指出，根據 TSR 預測，在 5G 發展成熟的 2024 年前， LTE 將是行動寬頻主流，合勤控也有相關產品因應。盟創資深經理廖清波補充，5G 寬頻方面業務營收比重約在 10% 以下，目前仍專注在 4G 及發展逐漸成熟的 LTE 為主。

至於 5G NR CPE 產品，合勤控預期，至 2024 年出貨量將有 119.3% 的複合成長率。

此外，合勤控未來也將專注在 Wi-Fi 6、10G PON 與軟體服務，其中 Wi-Fi 6 受高可靠度與穩定多人同時連線等優勢，未來將創造更多需求，支援 Wi-Fi 6 的 11AX 裝置售價，將高於目前 11AC 約 50 美元，有助未來營收成長。

而光纖傳輸新技術，10G PON 目前已少量導入歐洲市場，且歐洲光纖市場仍處於藍海，市場潛力大。

至於軟體部分，合勤控將注重 Nebula 平台，解決中小企業客戶的問題，而目前此平台已成長 1.1 倍，未來目標將增加客戶黏著度。