百貨業的亮點 環球購物業績火熱 全年成長目標上修

冠德 (2520-TW) 轉投資百貨商場環球購物中心今 (5) 日指出，隨著周年慶活動接近，看好第四季搭配 GM pay 上線促銷，單季業績年增上看 8%，加上前 8 月業績優於預期，合計成長 5%，上修全年營收年增目標達 8%，在連鎖商場業態中，營運表現強勁。

環球購物中心今日宣布，斥資數百萬元全新改版自家 Global Mall APP，並導入行動支付功能 GM pay，預計將可推升 app 會員再增加逾 5 萬人至 25 萬人。

環球購物表示，目前全台會員數共 60 萬人，占營收來源 35%，其中 app 會員近 20 萬人，隨著 8 月開始優化 app，斥資數百萬元調整會員系統並串接 POS 系統，有效帶動會員消費單月增 20%，效益顯著。

環球購物也指出，7-8 月暑期間業績表現熱絡，主要是因全台舉辦超過 400 場活動，光是中和店就辦了約 250 場，有效帶動親子來客，使平均暑期業績年增 10%。

就各店點來看，中和店前 8 月業績年增 6%，南港車站店則因全新櫃位調整效益顯現，營收年增幅高達 20%。

由於環球購物中心有 5 個車站站點，環球購物透露，營收比重中有多達 45% 來自餐飲，板橋車站店甚至高達 70%；在零售景氣相對差的狀態下，有效透過餐飲業態穩住營運成長。

除了通勤族的固定人流剛性需求，環球購物看好餐飲的聚客能力，近期也陸續進行大幅改裝，全台 7 店 9-10 月共有超過 50 個品牌調整，以中和店、板橋車站改裝幅度最大，引進多個新北獨家品牌，改裝幅度達 10%。

此外，屏東店將在 9 月 7 日開出南台灣唯二的小米專賣店。

Global Mall APP 此次全新改變，首創百貨四大功能，包括車站交通時刻查詢、親子客群貼心預約服務、停車費試算和車位預約等，期藉此 app 可強化行銷宣傳服務，並與消費者更及時的互動，預計將可帶動 app 會員數至少新增 5 萬人至 25 萬人。