〈零售Q3季底衝刺〉百貨打周年慶前哨戰 環球購物中心、SOGO復興有亮點

時序即將進入秋季，百貨年度最大檔期周年慶也將陸續登場，部分百貨業者趕在周慶前推活動來打前哨戰，冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心指出，已規劃好「秋季慶典」搶攻換季商機，尤其看好中秋連假的消費力道，而台北東區百貨龍頭遠百 (2903-TW) 轉投資遠東 SOGO 復興館則是趕在周慶前完成館內大改裝，二大業者業績成長可期。

環球購物中心 Global Mall 看好初秋的換季商機，在周年慶前先推出秋祭慶典活動，至 10 月 2 日前服飾配件、化妝保養品和小家電及寢具 6 折起，搭配聯名卡還有滿額刷卡金 3% 回饋。

環球中心看好，旗下各據點包括新北中和、桃園 A8、屏東店，以及車站型商場包括板橋車站、南港車站、林口 A9 和新左營車站等，消費旺季首波業績成長。

此外，遠東 SOGO 百貨復興館也趕在周年慶前完成改裝，繼 B1 開出頂級保養香氛殿堂，3F-5F 女裝樓層也全新登場，其中，COACH 全新概念店導入藝匠坊，提升個人訂製化服務，以做出差異化，另還有許多品牌包括 LONGCHAMP、MINOSHIN、STUART WEITZMAN 等 Reopen 櫃位，紛紛祭出限定特惠。