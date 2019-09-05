Galaxy Fold即將上市 台供應鏈營運有看頭

三星今 (5) 日宣布，首支可折疊智慧型手機 Galaxy Fold 明 (6) 日率先在南韓開賣，而法國、德國、新加坡、英國及美國等將陸續上市，不過，台灣尚未在開賣名單中，市場點名，軸承廠可望直接受惠，包括新日興 (3376-TW)、信錦 (1582-TW)、兆利 (3548-TW) 等，而在鏡頭數量增加下，大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 等光學鏡頭廠也將受惠。

Galaxy Fold 將於 9 月 6 日起，在全球部分市場限量上市，其中，南韓將會推出 5G 版本，「指定市場」則會推出 LTE 版本，台灣三星則指出，感謝台灣消費者對 Galaxy Fold 的關心，然而，經過重新思考全球上市計畫後，鑒於全球限量供應，Galaxy Fold 將不會在台灣上市。

Galaxy Fold 原預定 4 月上市，卻發生螢幕鉸鏈瑕疵、螢幕性能不佳等問題，延後上市時程，三星 7 月時表示，折疊手機 Galaxy Fold 已完成改良，包括改善螢幕頂部保護層、強化鉸鏈設計等。

法人看好，未來將有更多手機採折疊式設計，軸承樞紐可望直接受惠，相關概念股包括新日興、信錦、兆利等，機身搭載 6 組攝影鏡頭，鏡頭數量增加，也可帶旺台廠光學廠大立光、玉晶光等供應鏈，此外，散熱廠雙鴻 (3324-TW) 也是受惠台廠之一。