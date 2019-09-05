健身帶動揮汗經濟 今年體育用品產值估衝破500億大關

近年掀起健身熱潮，帶動揮汗經濟，經濟部今 (5) 日公布最新統計，由於健身器材需求成長，體育用品產值擴增，去年達到 470 億元，連續 3 年創新高，今年上半年產值已達 242 億元，年增 15.3%，創歷年同期新高，預估全年將一舉跨越 500 億元大關。

根據統計，2017 年體育用品業合法登記工廠營運家數 479 家，從業員工約 1.7 萬人，工廠 34.7% 集中於台中市，台南市及彰化縣各占 15.2% 及 14.8%。

經濟部指出，為維持競爭優勢及強化研發、設計和量產能力，近年業者積極深耕技術開發能力及擴充資本支出，2017 年研究發展經費達 12.5 億元 (較前次校正年增 18.3%)，固定資產投資額 34 億元 (年增 36.0%)，雙創歷年新高。

經濟部表示，我國體育用品生產早期以高爾夫球用品為主，近年隨產業轉型升級，則以室內健身器材為大宗，2018 年占 47.6%，上半年更因成功開拓國際知名度假飯店及大型連鎖健身俱樂部市場，產值達 119 億元，創歷年同期新高，年增 34.5%；高爾夫球用品居次占 23.6%，上半年產值年增 9.7%，二項產品皆以出口為導向，直接外銷比率達 9 成以上。

依出口國觀察，上半年對美國出口占 5 成居首，對中國、日本出口各占 8.7%、8.6%。近年我國體育用品出口除 2015、2016 年隨全球景氣趨緩而下滑外，大多呈現穩定成長，上半年更因對美出口室內健身器材等產品大幅擴增，年成長 14.4%，創近 9 年來最大增幅。