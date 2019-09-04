受反送中衝突影響？國泰航空主席史樂山宣布11月內辭任

國泰航空 (Cathay Pacific Airways)(00293-HK) 今 (4 日) 向香港證券交易所提交文件，宣布主席史樂山 (John Slosar) 將在 11 月內卸任董事長職務，正式結束在太古集團 39 年的職業生涯，並委任太古集團董事賀以禮 (Patrick Healy) 接任職缺。

消息傳出後，國泰航空今 (4 日) 股價大漲 5.91%，至 10.76。

國泰航空股價走勢 (圖：Investing.com)

史樂山 1980 年加入太古集團，在 2011 年至 2014 年間擔任國泰航空執行長，其後退任太古董事長，並自 2014 起擔任國泰航空董事長。

史樂山表示，擔任國泰航空主席是畢生最大榮幸，並對團隊於任內的支持表示感謝。

國泰航空近來風波不斷，除了日前發生氧氣瓶遭放氣的飛安事件外，此前更捲入香港反送中事件，並曾表示對支持示威活動的員工抱持「零容忍」態度，解雇與抗議事件相關員工，後來遭中國民航局發出重大航空安全風險警示。

港媒報導，經歷反送中衝突後，國泰航空上月宣布人事變動，何杲 (Rupert Hogg) 及盧家培相繼辭任執行長、顧客及商務總裁職務，並由港機工程行政總裁鄧健榮，及林紹波接任。

繼任主席賀以禮於 1988 年加入英國太古集團，曾派駐集團在香港、德國及內地的辦事處，目前擔任香港太古集團及太古地產董事。