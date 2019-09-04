反送中提供絕佳進場機會？中國明星私募今年翻倍加倉H股

香港示威活動不斷，中國投資者卻對港股熱情如火，中國一家規模領先的私募基金公司揭示了這背後的邏輯。

中國重陽投資總裁王慶週三 (4 日) 在接受《彭博》專訪時表示，香港本土事件會對短期情緒有影響，但港股市場是一個典型的離岸市場，大部分港股公司與本土經濟無關，大部分投資者也非本地投資者，所以事件不會對資本市場造成嚴重深遠的影響。

「今年年初，公司倉位比重更多在 A 股，過程中逐漸把港股比重提起來，當前 H 股的倉位是年初的兩倍，」他表示，公司在港股的倉位集中在中資股，主要考慮到 H 和 A 股基本面的一致性以及前者更低的估值水平。

彭博彙總數據顯示，內地投資者通過港股通連續第 34 天淨買入港股，刷新 2017 年 12 月以來的最長流入紀錄。在這一個多月中，香港局勢拖累投資人對經濟的前景展望，恒生指數跌近 7%，跑輸了 A 股基準上證綜指，溢價指數顯示 A 股當前較中資 H 股貴約 28%。

「短期因為本土事件造成的下跌恰恰是好的介入機會，本地零售等行業會不可避免受到沖擊，所以我們要著重把不受影響的公司找出來，」他說。

此外，面對聯準會 (Fed) 降息的前景，聯繫匯率制度下港股面臨的流動性環境更好，也是他看好港股的理由。

恒生指數周三午後急劇拉升，此前《南華早報》報道稱香港特首林鄭月娥將正式撤回逃犯條例。恆指收盤漲 3.9%，創 2018 年 11 月以來的最大上漲。追蹤中資 H 股的恒生國企指數漲 2.5%。

截至今年八月末，重陽資產管理資金規模超過 200 億元人民幣。私募排排網數據顯示，其代表產品華潤信託 - 重陽 1 期自 2008 年成立以來，累計殖利率近 392%，滬深 300 指數同期回報 74%。

王慶在採訪中的其他觀點：

在 A 及 H 股行業中，更看好價值類、防禦類和非科技類股票，具體包括公用事業股、代表中國先進製造業的股票、大金融中的保險股

公司整體倉位保持相對高位，因中港兩地市場向下空間有限

以消費升級為代表的核心資產近期有些太擁擠，估值已不便宜，需要謹慎

地產股總體上政策偏緊，此環境下更有利於市場集中度提升，利於龍頭公司鞏固市場占有率

(本篇文章不開放予合作媒體轉載)