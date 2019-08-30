〈全國電展新店〉Q3營運樂觀 今年全年可望優於去年

全國電 (6281-TW) 今 (30) 日舉辦 Digital City 竹北店開幕活動，展望下半年，林政勳表示，去年業績慘淡，相對基期較低，今年第 3 季除有 Digital City 新動能外，還受惠天氣炎熱、政府節能減碳政策等，營運相對樂觀，不過第 4 季是銷售淡季又遇上選舉，營運將轉為保守，法人估，由於去年營運基期低，今年全年營收可望優於去年。

展望下半年，林政勳表示，去年大型家電業績不如預期，造成基期較低，第 3 季受惠天氣轉熱及政府節能汰換補助等政策帶動，銷量升溫，對營運樂觀看待，但第 4 季遇上選舉、國際情勢不確定等因素影響，營運轉為保守。

法人估，雖然第 4 季為傳統銷售淡季，不過 7 月祭出破盤價促銷活動，帶動業績年增 3 成，加上政府政策及新通路品牌 Digital City 陸續到位，利多激勵下，今年全年營收仍可望優於去年。

全國電上半年營收占比方面，資通產品占 14-15%，大、小家電占逾 80%，家電商品處協理魏文清表示，資通產品上半年營收，較去年同期呈個位數成長，其中，主機類產品今年上半年營收也優於年同期，滑鼠、鍵盤等周邊耗材則較去年同期衰退。

家電產品方面，魏文清指出，空調的旺季約落在第 2 季末、第 3 季初，儘管 8 月天氣再炎熱，銷量都難以超越 5、6、7 月，而空調去年整年賣出 12 萬台，今年天氣炎熱，目標銷售量可達 13 萬台。