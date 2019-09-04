精英8月營收年減27%旺季不旺 下半年保守

精英 (2331-TW) 今 (4) 日公布 8 月營收 23.42 億元，月減 1.68 %、年減 27.2%，精英表示，受全球貿易戰影響，雖然目前客戶需求穩定，但今年旺季不旺，下半年保守看待，將持續因應客戶需求做調整。

精英 8 月營收 23.42 億元，月減 1.68 %、年減 27.2%，累計今年前 8 月合併營收 188.11 億元，年減 8.38%。

精英表示，受到全球貿易戰影響，終端需求減緩，打亂代工廠步調，加上不少客戶先前為因應貿易戰提前拉貨，讓本季呈現旺季不旺的現象，但若以需求來看，近幾個月客戶需求相對持平，預期本月整體出貨表現，將持平 7、8 月表現。

精英進一步表示，下半年主要還是要看客戶訂單，目前訂單能見度保守能看 1-2 個月，然而今年訂單需求相對往年持平穩定，未如以往預期第 3 季是傳統旺季，強調這幾年因全球大環境變動，淡旺季相較以往認知不同。

展望未來，精英相對保守，將持續關注全球政經局勢變化，並配合客戶調整，不過在教育筆電市場方面，由於去年表現不好，今年預期仍能恢復以往水準，產品開發部分，積極投入車用產品，預期下半年開始就可以試產送樣、小量出貨，明年開始貢獻營收。