因應用戶需求 PwC盧森堡分公司宣布接受比特幣支付

會計事務所 PwC 盧森堡分公司 9 月 2 日宣布， 為了因應客戶需求，10 月 1 日起將開始接受比特幣進行支付，並表示未來計劃將比特幣支付選項擴展到其他分支機構。

PwC 盧森堡補充道，它已與一家當地合規交易所合作，以利為用戶提供最佳的支付體驗，且承認這項服務確實存在挑戰，「但已仔細審查內部政策和程序，以滿足加密貨幣產業所要求的標準」。

區塊客此前報導，PwC 已順利在其既有的電腦審計系統「Halo」中添加「加密貨幣審計解決方案」。根據 PwC 介紹，Halo 將在審計過程中「協助用戶細分加密貨幣的財務資訊」。此外，該解決方案還具備以下功能：

PwC 全球審計服務總監 James Chalmers 表示，「隨著越來越多的公司持續轉型數位化，我們作為審計師的本分就是追上市場的技術演進，不斷開發審計工具以滿足新興技術的需求、滿足利益相關者正在變化和發展的需求。」

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