遷都不代表放棄雅加達 印尼預計花費400億美元重建都市

印尼雖然已經宣布了遷都計畫，但並未放棄現在的首都雅加達。國家發展規劃部部長 Bambang Brodjonegoro 表示，未來 10 年將投入 400 億美元，用來挽救這座正在緩慢下沉的城市。

Brodjonegoro 接受《路透》專訪時表示，雅加達仍是印尼一切的中心，目前遷出的是行政中心，但這裡仍保有金融、企業與貿易的中心地位。

因而，印尼未來 10 年計畫花費 571 兆印尼盾 (約 400 億美元)，用於雅加達的重建，花費甚至超過在婆羅洲島建設新首都所需的 330 億美元。

雅加達是世界上人口最稠密的城市之一，人口超過 1000 萬，是周邊城鎮人口的 3 倍。

Brodjonegoro 表示，政府遷都的決定，是因為知道雅加達的人口密度必須降低，政府預計在 2024 年開始搬到新首都。

目前雅加達只有 60% 的地區，擁有管道供水基礎設施，有多達數百萬人及企業使用地下水，因而破壞環境，並使城市下沉。此外，過度開採也使這座城市特別容易遭受洪水危害。

Brodjonegoro 說，復興本市的方案之一，就是擴建水管以覆蓋整個雅加達，讓人們不依賴地下水，政府也會建立一個新的污水處理系統。不過，最大的開支將用在大眾運輸，包括建立大眾捷運系統 (MRT) 等等。