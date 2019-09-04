MAS調查：2019年新加坡經濟增長預期下滑至0.6%

新加坡金融管理局 (MAS) 今 (4 日) 發布最新季度經濟成長預測調查，私營部門經濟學家將 2019 年經濟增長自 2.1% 大幅調降至 0.6%，符合此前官方估計。同時預估第 3 季經濟增長為 0.3%。

(圖：新加坡金融管理局)

根據報告，與 6 月預測值相比，製造業、建築業、零售業、非石油出口等項目皆出現放緩跡象，其中，經濟學家對零售業及非石油出口成長前景較為悲觀。金融與保險業在所有當中，是唯一一個預測值提升的項目。

(圖：新加坡金融管理局)

經濟學家表示，外部不確定性與不穩定的金融市場，導致中國經濟放緩，他們最大的擔心在於貿易緊張持續升溫，尤其是美中之間的衝突，是調查者們相當關注的問題。

往好的方面來看，經濟學家認為貿易緊張局勢緩和，可能為新加坡經濟帶來強勁成長，不過，他們認為這樣的可能性正在降低。

除了經濟增長外，經濟學家也下調整體通膨與核心通膨預期，預計兩者將分別達到 0.7% 和 1.2%，低於此前估計的 0.9% 和 1.4%。

在匯率方面，他們預計新加坡元兌美元將從 1.368 跌至 1.388。根據 Investing.com 報價，今 (4 日) 截至下午 2 點 22 分，美元兌新加坡元暫跌 0.13%，至 1.3883。

最終調查結果顯示，今年新加坡經濟成長有將近 4 成機率落在 0.5%-0.9% 區間，低於此前預期的 2%-2.4% 區間。