宏捷科下半年單月營收可望再戰新高 股價大漲挑戰前高

砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW) 8 月合併營收達 2.32 億元，創 39 個月以來新高，今 (4) 日股價也受到激勵，早盤大漲逾半根停板，市場預期，隨著手機功率放大器 (PA)、垂直共振腔面射型雷射 VSCEL 元件需求持續升溫，宏捷科下半年月營收可望再創新高。

宏捷科積極開發自有射頻元件、VSCEL 技術，法人表示，隨著中國廠商積極去美化效應發酵，加上未來 5G、WiFi 6 技術發展，預期包含 PA、VSCEL 元件需求將明顯增溫，有助宏捷科下半年整體訂單動能加溫，產能利用率可望持續提升。

此外，因應明年 5G、VSCEL 應用需求，宏捷科新建二廠預計將於明年第 1 季完工，並在明年第 2 季開始陸續開出產能，預期產能將可擴增至 1.5 萬片。

砷化鎵具有高電子遷移率特性，加上不會因為高頻產生的熱能而影響產品功率，最高可操作溫度達攝氏 200 度，因此適合做為 LED、雷射和太陽能電池等發光元件，未來發展趨勢，將來自手機 PA、WiFi 基地台建設、物聯網 IoT，還包含臉部解鎖功能採用的 3D 感測 VCSEL。

展望下半年，法人表示，隨各國部建 5G 基礎建設，將帶動電信營運商或終端廠商對砷化鎵元件的需求，相關砷化鎵供應鏈可望受惠 5G 商機需求，包含穩懋 (3105-TW)、宏捷科、全新 (2455-TW)、英特磊 IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW)，下半年營運可期。

宏捷科 8 月合併營收，達 2.32 億元，月增 18.28%、年增 76.61%，累計今年前 8 月合併營收 11..89 億元，年減 13.26%。