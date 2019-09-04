美盛、國泰金攜手攻智能投資 將推客製化策略投資組合

美盛全球資產管理、國泰金 (2882-TW) 攜手，透過國泰智能投資平台推出「策略式投資方案」，美盛投顧提供市場洞見與資源支持，以助客戶加強風險管理並實現長期投資目標，且雙方將為台灣投資人推出量身定製的「客製化」投資組合。

國泰資深副總經理孫至德表示，國泰智能投資提供多樣化策略式投資組合，其中「收益」和「產業」的投資組合，是美盛投顧協助的核心主題，搭配國泰智能投資平台特有的「24H 即時監控」及「再平衡機制」，目的是幫助台灣投資人把握市場上日新月異的投資機會，以及因應自身風險承受水平，擴大投資選擇。

孫至德解釋，聚焦收益的投資組合，對於追求穩定收益流的投資人來說，可提高經風險調整後回報的機會。而針對產業的投資組合，將協助投資人管理波動性，並把握全球不同類股和產業正面發展所帶來的機遇。

美盛董事總經理兼國際另類分銷策略主管 James Verner(詹姆士．維諾) 指出，美盛和國泰的合作關係可望更上一層樓，而這是建構於雙方對香港 B2B 數碼財富平台 Quantifeed 的投資。

詹姆士進一步表示，投資人對能滿足其風險偏好，且能達成投資目標客製化、可自主選擇投資解決方案的需求與日俱增。投資人也愈來愈追求無縫的互動式數位體驗，以擺脫傳統實體機構營運時間的限制，因此，國泰智能投資平台將運用 Quantifeed 的專有技術，提供客製化投資組合。