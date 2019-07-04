新光三越總經理吳昕達卸任 交棒副總吳昕陽

新光三越今 (4) 日正式宣布，總經理吳昕達卸任，將交棒給執行副總經理吳昕陽，吳昕達日前股東會意外落馬，由於監察人已無法擔任管理職，因此卸下 10 多年總座職務。

新光三越現任總經理吳昕達進入公司 21 年，擔任總經理 15 年， 6 月 11 日召開股東會時，董監改選首度因應公司法新規定，在未經配票情況下， 13 席董事中日籍董事占 6 席，原新光三越經營團隊 (吳東興家族) 從 3 席減為 2 席，吳昕達意外落馬成監察人。

新光三越指出，吳昕達 1997 年加入時，公司只有 3 家店，現在新光三越集團共有 18 家店，分布在台灣和中國，他從 2003 年擔任總經理至今，率領全體團隊創下了新台幣 530 億的利益，是對新光三越有巨大貢獻的總經理。

新光三越今年上半年信義新天地來客突破 2000 萬人次，創歷史同期新高，年增 8% ，帶動業績年增 5% ，對下半年也抱持樂觀看法。

吳昕陽身兼新光三越副總與營業本部長，規劃台灣市場的發展與相關趨勢，近年百貨零售通路求新求變，新光三越針對旗下分店的持續改造創新，吳昕陽便是主要的操盤手。吳昕達表示，吳昕陽歷練已久，有信心他接棒後，能夠面對未來的挑戰。