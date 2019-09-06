由 HTC 領投！區塊鏈新創 Bitmark 宣布A輪融資達陣

立足台灣的區塊鏈數位產權新創公司 Bitmark 創立近 5 年，近期獲得大型企業投資，由消費電子巨擘宏達電（HTC）率領 300 萬美元 A 輪融資，相中的是旗下數位資產管理平台「Bitmark Blockchain」，現已為超過 100 萬個數位資產在區塊鏈上進行註冊、登記。

據了解，Bitmark 其他投資參與方還包括：中國大陸電商巨擘阿里巴巴、創投業者美商中經合集團（WI Harper）以及數位貨幣集團（Digital Currency Group）。成立於 2016 年，Bitmark 利用區塊鏈不可竄改、可回溯、去中心化等特性，替電子書、音樂，甚至數據資料等虛擬內容，標記成數位資產，有跡可循之下，便能進行管理交易。

HTC 的區塊鏈長陳信生表示：「藉由為各類數位資產分配獨特的所有權，Bitmark 的數位產權系統大幅擴展了區塊鏈技術的前景。」

區塊客過去報導，每個數位資產在 Bitmark Blockchain 上皆有自己獨一無二的「指紋」，而每個數位資產又可再發行多份 Bitmark，每份皆有唯一的 Bitmark ID，且可被交易、進行抵押貸款，也可被賣出。舉例說明，當消費者在音樂商店購買一首歌曲，所得到的不只有音樂檔案本身，還有在區塊鏈上的所有權證明，這讓數位內容商品除了保有原本數位化的便利性，也能夠有實體商品無法被任意複製和獨一無二的價值。

Bitmark 創辦人兼執行長 Sean Moss-Pult 過去曾言，「當今時代除了線上購物以外，人們在日常生活中也正逐步將許多數據儲存到雲端上，或者如臉書、推特等社交媒體，它們持有用戶的大量數據，並再加利用、進行商業用途。而現在，我們想要將這些數據從集中式管理轉型成去中心化的數據，讓這些珍貴數據的控制使用權歸還到個人身上」。

2018 年，Bitmark 跟專注音樂產業的投資公司 KKFARM 在授權服務領域內攜手合作，致力讓音樂工作者的智慧財產權能夠「透明化、可交易、而且在經濟上可進行切割」。

在更早之前，Bitmark 就已跟加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的公共衛生學院研究團隊聯手合作「健康數據捐贈」計畫，使用 Bitmark 所研發的區塊鏈平台來收集醫學研究數據，參與者不僅可透過區塊鏈註冊個人健康數據的所有權，還可在數據持有者的同意之下，透過點對點加密傳輸方式，將個人健康數據捐贈給指定的研究計畫，為科學的進步做出貢獻。2017 年，Bitmark 也獲得由創投業者 Cherubic Ventures 所率領的 170 萬美元種子輪融資。

這篇文章 由 HTC 領投！區塊鏈新創 Bitmark 宣布 A 輪融資達陣 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』