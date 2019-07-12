GU計畫加速展店 主力成衣代工廠聚陽估受惠

日系服飾品牌 GU 新品暢銷，母公司迅銷計畫將加速在日本及海外展店，法人看好，身為 GU 主要成衣代工廠的聚陽 (1477-TW) 營運也將同步受惠。

GU 截至今年 5 月底的前 3 季營收 1853 億日圓，年增 11.2%、營業利益 263 億日圓，年增 74.5%，其中上季營業利益更是成長逾 1 倍，對迅銷集團財報的重要性上升。

迅銷認為，主要是新產品廣受歡迎，接下來也將加速 GU 在日本及海外展店，法人也看好，聚陽身為 GU 主力的成衣代工廠，也將成為首要受惠者。

聚陽也坦言，今年日系品牌客戶表現的確相當強勁，營收占比也提升至 17% 左右，另外美系通路商 Walmart 及 Target 拉貨動能也很強，正向看待今年前 10 大客戶表現。

而下半年來看，法人則預估，隨著第 3 季旺季來臨，聚陽營收、獲利都將登今年高峰，第 3 季營收估將年增 1 成，突破 80 億元大關，第 4 季則估年增 10-15% 左右，營收達 70 億元，全年營收可望來到 280 億元。

獲利方面，法人看好，在訂單價格成長、內部垂直整合持續推動下，聚陽今年毛利率可望增加 0.5 個百分點，營益率可望增加 0.5-1 個百分點，每股純益將達 9 元。